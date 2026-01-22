Savaş batıkları dalış turizmine kazandırılacak

Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir destan yazdığımız ve düşmana ağır kayıplar verdiğimiz Çanakkale, yeni bir atılıma hazırlanıyor. Tarihe adını altın harflerle yazdıran ve düşmanı boğazlardan geçirmeyen şehir, şimdi de dalış turizminde dünyanın en önemli merkezi olmak için kolları sıvadı. Hedef 2030'a kadar 30 milyar doları bulması beklenen dünya dalış turizmi pazarından önemli bir pay almak. Bu amaçla dünyanın en büyük yat ve su sporları fuarı Boot Düsseldorf'ta Çanakkale Boğazı'nda yer alan onlarca batığın dalış turizmine kazandırılması için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK A.Ş.) arasında önemli bir protokol imzalandı.

27 FARKLI NOKTADAN DALIŞ

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen "Derin Miras" projesi ve projenin tanıtımı için düzenlenen imza töreni İsveçli Alex Dawson'ın sunumuyla başladı. "Derin Miras" tanıtım videosu gösteriminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul projenin önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki 27 adet batığı ve 2 adet resif olmak üzere 29 farklı noktayı dalış sporuna açmış ve Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri haline getirmeyi hedef olarak koymuştu. Derin Miras projesi ise uluslararası dalış turizmi için çekici bir destinasyon yaratarak yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Sürdürülebilir turizm anlayışıyla yürütülecek proje doğaya ve tarihe saygılı bir yaklaşımla şehrin turizm potansiyelini artıracak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Derin Miras, Çanakkale'nin derinliklerindeki ortak insanlık mirasını bilimsel koruma ve sürdürülebilirlik anlayışıyla geleceğe taşıyan evrensel bir sorumluluk projesidir. Bu evrensel sorumluluk projesinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun stratejik ortağımız olması hem tarihî mirasımızı koruma hem de sürdürülebilir turizm vizyonumuzu hayata geçirme kararlılığımızı güçlendirmiştir" dedi. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO'su Murat Sarıkaya ise, "Bu proje ile tarihî değerlerimizi korumanın yanı sıra boğazın biyolojik çeşitliliğinin ve şehrin sürdürülebilir turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Derin Miras, uzun yıllar boyunca içinde bulunacağımız ve sahipleneceğimiz bir proje olacak. Proje 'iyi bir komşu olma' sürdürülebilirlik vizyonumuzun kalıcı bir parçası olacak" diye konuştu.



BATIKLARIN YOK OLMASI ÖNLENECEK

Çanakkale savaş batıkları "Çanakkale ruhunu" en iyi anlatan ve savaşın en şiddetli anına tanık olmuş tarihsel ve kültürel birer miras. "Derin Miras" projesi ise, batıkların katodik koruma teknolojisi ile korozyondan korunmasını ve zaman içerisinde yok olmalarını önleyecek. Bu yöntem sayesinde korozyonla açığa çıkan ağır metallerin karbon salınımları önlenirken, koruma altındaki batıklar yapay resifler oluşturarak biyolojik çeşitlilik için yaşam alanı oluşturacak. Böylece proje, boğazın sürdürülebilir dalış turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunacak. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, dünyada yaklaşık 7 milyon kişi yılda iki defa, ortalama 9 gün boyunca dalış yapmak için yurtdışına çıkıyor. Dünya dalış turizmi pazarının 2030'da 30 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ancak Türkiye'ye dalış yapmak amacıyla gelen turist sayısı şu an yok denecek kadar az. Yapılan çalışmalar sonucu 2024'te 4 bin, 2025'te ise 6 bin dalıcı Çanakkale'ye geldi. Bu turistler şehir ekonomsiine 30-40 milyon TL civarında ekonomik katkı sağladı.