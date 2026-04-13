Savaş petrolü vurdu: OPEC üretiminde tarihi gerileme

OPEC'in yayımladığı son rapora göre, örgütün günlük ham petrol üretimi bir önceki aya kıyasla yaklaşık 7 milyon 878 bin varil düşerek 20 milyon 788 bin varile geriledi. Bu düşüş, 1980'lerden bu yana kaydedilen en hızlı üretim daralması olarak öne çıktı.

EN BÜYÜK KAYIP ORTA DOĞU'DA

Üretimdeki sert gerilemenin büyük bölümü Orta Doğu kaynaklı oldu. Irak'ta günlük üretim 2,5 milyon varilin üzerinde azalırken, Suudi Arabistan'da da 2,3 milyon varili aşan düşüş yaşandı.

Benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te de ciddi kayıplar dikkat çekti. İran'da ise düşüş daha sınırlı kalarak günlük 182 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, genel tabloya ters yönde hareket eden ülkeler de vardı. Venezuela ve Nijerya, üretimlerini artırarak sınırlı da olsa yükseliş kaydeden nadir üreticiler arasında yer aldı.

OPEC+ CEPHESİNDE DE TABLO AYNI

OPEC ile birlikte hareket eden üretici ülkeleri kapsayan OPEC+ grubunda da benzer bir gerileme görüldü. Toplam üretim, Mart ayında günlük yaklaşık 7,7 milyon varil azalarak 35 milyon varil seviyesine indi.

TALEP BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Üretimdeki sert düşüşe rağmen OPEC, küresel petrol talebine ilişkin öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre 2026 yılında petrol talebinin günlük yaklaşık 1,4 milyon varil artarak 106,5 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Talep artışının büyük bölümünün OECD dışı ülkelerden gelmesi öngörülürken; Çin, Hindistan ve diğer Asya ekonomileri büyümenin ana sürükleyicileri olarak gösteriliyor. Yılın ikinci yarısında ise mevcut jeopolitik etkilerin dengelenmesiyle talepte toparlanma beklentisi öne çıkıyor.

2027 yılı için de benzer bir tablo çizilirken, küresel talepte artış hızının korunacağı tahmin ediliyor.