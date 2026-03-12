Savaş şoku benzin fiyatını vurdu! ABD’de litresi 3,58 dolarla son 10 ayın zirvesinde çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile Orta Doğu'yu yeniden kaosa sürüklemesi petrol fiyatlarında ateşi yükseltti. Brent petrol yeniden 100 dolara çıkarken ABD ekonomisi ağır bedeller ödemeye başladı.
Tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında artış yaşanırken, ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı.
BENZİN FİYATI SON 10 AYIN ZİRVESİNDE
Fiyat takip servisleri AAA ve GasBuddy'nin verilerine göre, Çarşamba günü itibarıyla ortalama benzin fiyatı galon başına 3,58 dolar olarak kaydedildi. Bu, Mayıs 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.
SAVAŞİN İLK GÜNÜNDEN BU YANA YÜZDE 20 ARTTI
Başkan Donald Trump'ın 28 Şubat'ta İran'a saldırı kararı almasından bu yana, ortalama benzin fiyatları yaklaşık 60 sent yükseldi. Sadece 11 gün içinde yaşanan yüzde 20'lik artış, dört yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından görülen fiyat sıçramasına paralellik gösteriyor.
TÜKETİCİYE ETKİSİ ANINDA HİSSEDİLİYOR
ABD merkezli küçük işletme kreditörü Cardiff'in CEO'su William Stern, jeopolitik şokların tüketicinin cüzdanına ulaşmasının aylar değil, günler aldığını belirtti. Stern, çocukları antrenmana götürmek için bile aracını doldurmanın etkisinin hemen hissedildiğini söyledi.
DAHA FAZLA ARTIŞ BEKLENİYOR
Petrol Fiyat Bilgi Servisi baş petrol analisti Denton Cinquegrana, spot ve toptan benzin fiyatlarında Çarşamba günü çift haneli artışlar kaydedildiğini açıkladı. Toptan fiyat değişiklikleri genellikle ertesi gün pompa fiyatlarına yansıyor. Analist, önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarında daha fazla artış beklendiğini vurguladı.