Savaş şoku benzin fiyatını vurdu! ABD’de litresi 3,58 dolarla son 10 ayın zirvesinde çıktı

BENZİN FİYATI SON 10 AYIN ZİRVESİNDE

Fiyat takip servisleri AAA ve GasBuddy'nin verilerine göre, Çarşamba günü itibarıyla ortalama benzin fiyatı galon başına 3,58 dolar olarak kaydedildi. Bu, Mayıs 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

SAVAŞİN İLK GÜNÜNDEN BU YANA YÜZDE 20 ARTTI

Başkan Donald Trump'ın 28 Şubat'ta İran'a saldırı kararı almasından bu yana, ortalama benzin fiyatları yaklaşık 60 sent yükseldi. Sadece 11 gün içinde yaşanan yüzde 20'lik artış, dört yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından görülen fiyat sıçramasına paralellik gösteriyor.