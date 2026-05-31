Savaşın her bir ABD’liye maliyeti 450 dolar

İran ile ABD arasında üç aydır devam eden gerilim ve çatışmaların ekonomik faturası giderek ağırlaşıyor. Enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Amerikan tüketicisinin cebine doğrudan yansırken, yapılan analizler savaşın her bir ABD hanesine ortalama 450 dolarlık ek maliyet yüklediğini ortaya koydu. Moody's Analytics tarafından hazırlanan çalışmaya göre, İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD'deki ortalama bir hane enerji harcamaları nedeniyle 447 dolar ilave ödeme yaptı. Artan benzin, dizel ve uçak yakıtı maliyetleri nedeniyle Amerikalı tüketicilerin toplam ek harcaması ise yaklaşık 60 milyar dolara ulaştı.

BENZİN YÜZDE 47 YÜKSELDİ

Rapora göre ek maliyetlerin yaklaşık yarısı benzin fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. ABD'de kurşunsuz benzinin galon fiyatı savaş öncesine göre yüzde 47 yükselerek 4,39 dolara çıktı. Lojistik sektörünün temel girdilerinden biri olan dizel yakıtındaki artış da ekonominin geneline yayılan maliyet baskısı oluşturdu.

EK MALİYET 20 MİLYAR DOLAR

Dizel fiyatları mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 47 yükselirken galon başına fiyat 5,52 dolara ulaştı. Bu yükselişin tüketicilere ek maliyetinin 20 milyar doların üzerine çıktığı hesaplanıyor. Havacılık sektörü de enerji şokundan etkilenen alanlar arasında yer aldı. Jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Amerikalı tüketicilerin yaklaşık 10 milyar dolarlık ek maliyet üstlendiği belirtilirken, uçak biletleri nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde arttı.