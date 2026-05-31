Savaştan çıkıp fon kuracaklar

ABD ile İran arasında aylardır süren savaşın ardından tarafların ekonomik normalleşmeyi hedefleyen kapsamlı bir anlaşmaya yaklaştığı iddia edildi. The New York Times tarafından yayımlanan habere göre, iki ülke arasında İran ekonomisine yönelik milyarlarca dolarlık bir yatırım ve yeniden yapılanma fonunun kurulması da gündemde. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi üç ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre Washington ile Tahran arasında şekillenen mutabakat, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni düzenlemelerin yanı sıra ekonomik yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesini de içeriyor. Müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde, uzun süredir küresel enerji piyasalarının en önemli risk başlıklarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sona ermesi bekleniyor.

YENİDEN SİSTEME DAHİL OLACAK

Anlaşmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise İran ekonomisinin yeniden canlandırılmasına yönelik finansman mekanizması oldu. Taslak çerçeveye göre İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişiminin önünün açılması, petrol gelirlerinin yeniden uluslararası finans sistemine dahil edilmesi ve ülkeye yönelik yatırım akışını destekleyecek özel bir ekonomik fon oluşturulması değerlendiriliyor. Uzmanlar, böyle bir fonun hayata geçirilmesi halinde İran'ın yıllardır yaptırımlar nedeniyle zayıflayan enerji, altyapı ve sanayi yatırımlarını yeniden finanse edebileceğine dikkat çekiyor. Ekonomik göstergelerde ciddi baskı altında bulunan İran için anlaşmanın milyarlarca dolarlık yeni kaynak anlamına gelebileceği belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu açıklarken, nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini söyledi.

ENERJİ PİYASALARI ÜZERİNDE BASKIYI AZALTIR

Enerji piyasaları açısından bakıldığında ise olası anlaşmanın küresel petrol arzı üzerindeki baskıyı azaltması, İran petrolünün yeniden uluslararası pazarlara daha güçlü şekilde dönmesi ve enerji fiyatlarında aşağı yönlü etki yaratması bekleniyor. Böylece savaşın maliyetini azaltmaya çalışan Washington ile ekonomik darboğazdan çıkış arayan Tahran'ın ortak zeminde buluşabileceği değerlendiriliyor. Analistler, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun yalnızca diplomatik bir uzlaşı değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun ekonomik geleceğini şekillendirebilecek yeni bir yatırım ve finansman döneminin başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.