Savunma sanayi hisselerinde Trump etkisi

Haftanın son işlem gününde hafif düşüşler kaydeden Avrupa borsalarında savunma sanayi hisseleri ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisi ile yükselişe geçti.

SAVUNMA HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Avrupa borsalarındaki gerileme ile beraber Pan-Avrupa endeksi Stoxx 600, %0,3 gerilerken sektörlerin çoğu negatif bölgede seyretti. Buna rağmen savunma hisseleri pozitif ayrıştı. Stoxx Europe Havacılık ve Savunma Endeksi %1,37 artarken, İsveçli savunma şirketi Saab %4,41, Alman teknoloji firması Hensoldt %4,10 ve Almanya merkezli Renk %4,51 yükseliş kaydetti.

TRUMP ETKİSİ

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, "Ukrayna'nın tüm topraklarını Rusya'dan geri alabileceğini" ifade etti. Trump sözlerinin devamında NATO üyelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını vurması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar savunma sanayi hisselerinde artışları tetikledi.