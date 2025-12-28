Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Dünyada ilk kez hayata geçirildi

İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma Projesi kapsamında; Kızılelma İnsansız Savaş Uçaklarımız, Azra Milli Data Linki (MDL) üzerinden birbirleriyle haberleşerek sürü İHA komutu altında devriye görevini tamamen otonom şekilde icra etti.



Bu görev sırasında, birbirlerine yaklaşık 15 metre mesafeye kadar yaklaşan iki Kızılelma ile dünyada ilk defa insansız savaş uçakları arasında yakın otonom kol uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Ortaya konan bu yetenek; otonomi, güvenli veri paylaşımı, görev koordinasyonu ve yapay zekâ destekli sürü kabiliyetleri alanlarında ulaştığımız ileri mühendislik seviyesinin açık bir göstergesidir.



Aynı zamanda bu adım, insansız savaş uçaklarının birlikte hareket edebilen, görev paylaşımı yapabilen ve geleceğin hava muharebe konseptlerini şekillendirecek bir yapıya evrilmesinde kritik bir eşik niteliği taşımaktadır. Milli teknolojiyle geliştirilen bu kabiliyet, Türkiye'nin savunma havacılığında takip eden değil; öncü, yön veren ve standart belirleyen bir konuma ulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur.



Bu tarihi başarıda emeği geçen Baykar ailesini, mühendislerimizi ve tüm savunma sanayii ekosistemimizi gönülden tebrik ediyorum. Gök Vatan'da yapay zeka ile güçlenen otonomi, geleceğin hava gücünü bugünden inşa ediyor" dedi.