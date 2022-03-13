Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...

Demir, hem hava hem deniz hem de kara platformlarının kalite kontrol sistemlerini entegre eden, karar verme mekanizmaları oluşturan iyi bir döngüye gireceklerini ifade etti.

Bu konuda atılan teknolojik adımların SİHA'larda görülen fark ve etkinliğinin yeni bir boyutunun sahaya taşınacağını belirten Demir, muharebe sahası parametreleri olduğu kadar Türkiye'nin teknoloji ve bu konudaki üstünlük bağlamındaki farkının da gösterileceğini kaydetti.

"DÜNYADAKİ BİRKAÇ İYİ ÜRÜNDEN BİRİSİ"

ATAK helikopterinin performans noktasında çok iyi durumda olduğunu dile getiren Demir, "ATAK helikopterleri dünyadaki birkaç iyi üründen birisi." dedi.

Bu helikopterin ihracatında karşılaştıkları sorunun motorla ilgili olduğunu vurgulayan Demir, "Bir taraftan da kendi yerli motorumuzu bu helikopterlere entegre etme ve kullanma konusunda da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İnşallah çok uzun süreye geçmeden kendi sistemlerimize göre üretip ihracat konusundaki engelleri aşmış olacağız." diye konuştu.