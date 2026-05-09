Savunma teknolojilerinde İtalyanlarla dev işbirliği

Tera Holding çatısı altında Türkiye'de zırhlama ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren BEST Grup ile İtalya merkezli askeri araç mühendisliği şirketi Base Studio, savunma teknolojileri ve araç dizaynı alanında işbirliği anlaşması imzaladı. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda taraflar, savunma teknolojileri ve araç dizaynını kapsayan mutabakat zaptı imzaladı. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, "Bu işbirliği ile son kullanıcının sahadaki ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen, güvenlik, dayanıklılık ve operasyonel verimlilik açısından üçlü çözümler geliştirilecek" dedi. Anlaşma kapsamında yeni nesil araç tasarımları, mühendislik çözümleri ve uluslararası pazarlara yönelik ürün geliştirme süreçlerinde tarafların ortak çalışma yürütmesi planlanıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!