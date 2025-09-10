Savunmanın ilkleri KOBİ’lerden geliyor

Tdeğerini yükseltti ürkiye'de son on yılda savunma sanayisine en büyük katkıyı büyük firmalar kadar KOBİ'ler de yaptı. Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre bugün savunma ve havacılık ekosisteminde 2 binden fazla KOBİ aktif rol alıyor. Bu işletmeler, kritik komponentlerden yazılım çözümlerine kadar geniş bir alanda faaliyet göstererek, hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de Türkiye'yi küresel pazarlarda rekabetçi bir oyuncu haline getiriyor. KOBİ'lerin savunma sanayindeki yolculuğu, çoğu zaman "ilk ürünler" üzerinden şekillendi. Son dönemde bu başarıya askeri konnektör üretimi de eklendi. Daha önce ithal edilen bu ürün artık yerli olarak üretiliyor. Girişimci Vefa Kuzu tarafından kurulan Armsto, kısa sürede sektör lideri haline gelerek 2025'in ilk çeyreğinde 1 milyar TL'yi aşan kontratlar imzaladı. Şirket bugün Roketsan, Aselsan, TUSAŞ ve Baykar gibi devlerin tedarikçisi konumunda. Teknodizayn, yerli endüstriyel 3D yazıcılarla hem askeri hem de sivil alanda inovatif çözümler geliştiriyor. Karakamlar Havacılık, hava platformları, uydular, radarlar ve mühimmatlarda kullanılan test ve ölçüm üniteleriyle dikkat çekiyor. Robust, elektronik donanım, gömülü yazılım ve mekanik Ar-Ge çalışmalarında savunmaya özgü ürünler ortaya koyarken, Sigma Defence güvenlik güçleri için harekât ve kontrol sistemleri geliştiriyor. GETEK, Havelsan Teknoloji Radar'ın çözüm ortağı olarak donanım tasarımı ve yazılım geliştirme faaliyetleri yürütüyor. SVD Sistem ise telsiz, radyo ve iletişim anahtarlama sistemlerinden geniş alan görüntü aktarımı çözümlerine kadar farklı teknolojilerle sektöre katkı sağlıyor.





SAVUNMANIN YENİ OMURGASI

BUGÜN gelinen noktada KOBİ'ler yalnızca büyük firmalara parça tedarik eden işletmeler değil; aynı zamanda kritik teknolojilerde oyun değiştirici rol üstlenen aktörler haline geldi. Savunmada yapay zekâ, insansız sistemler, 3D baskı teknolojileri ve elektronik komponentler gibi alanlarda öncülük eden KOBİ'ler, Türkiye'nin hem dışa bağımlılığını azaltıyor hem de küresel rekabette iddiasını artırıyor. Geniş üretim hatlarında robot kollar, otomatikleştirilmiş makineler ve yapay zekâ destekli kontrol sistemleri çalışırken, beyaz önlüklü mühendisler ve teknisyenler aynı anda üretimin her aşamasını denetliyor. Yerli girişimler, daha önce dışarıdan tedarik edilen karmaşık bileşenleri Türkiye'de üreterek sektörde kritik bağımsızlığı sağlıyor.