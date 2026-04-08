Sayılı günler kaldı! Çağrı Bey sondaj gemisi cuma günü Somali’de

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek olan sondaj gemisi Çağrı Bey, Çağrı Bey, 15 Şubat'ta Somali'ye doğru seyrine başladı. Alınan bilgilere göre, Çağrı Bey, cuma günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı törenle karşılanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son dönemde yurt içindeki arama ve üretim operasyonlarının yanı sıra yurt dışı operasyonlarına da hız veren Türkiye, Somali'de arama sondajı yapmak için geri sayıma başladı. Somali'deki çalışmalar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalar ile şekillendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, bu süreçte Somali'deki 3 ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı. Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bir lokasyonda sondaj çalışması yapılmasına karar verildi.

53 GÜNÜN ARDINDAN SOMALİ'YE VARACAK

Sondaj kararının ardından, enerji filosunun yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, 15 Şubat'ta Somali'ye doğru seyrine başladı. Çağrı Bey'in, planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda cuma günü Mogadişu Limanı'na ulaşması öngörülüyor. Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey sondaj gemisi için Mogadişu Limanı'nda tören düzenlenecek.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra; Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur katılacak. Törenin ardından Çağrı Bey sondaj yapacağı lokasyona hareket edecek.

CURAD-1 KUYUSU

Çağrı Bey'in sondaja başlayacağı Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki kuyu ismini, Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen Curad'dan alıyor. Çağrı Bey sondaj gemisi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak. CURAD-1 kuyusunun, söz konusu 7 bin 500 derinlik ile dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.

288 GÜN SONDAJ YAPACAK

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'deki sondaj çalışmalarının toplamda 288 gün sürmesi planlanıyor. Çağrı Bey'in bu görevinde, enerji filosundan Altan, Korkut, Sancar destek gemileri de yanında bulunacak. Sondaj çalışmalarında, Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60 ve kara hizmetlerinde 10 personel olmak üzere, toplam 500 saha personeli dönüşümlü görev alacak. İlaveten, güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e destek verecek.

'İKİ MİLLETİN REFAHINA HİZMET EDECEK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, "Enerji filomuzun yeni ve güçlü üyesi Çağrı Bey derin deniz sondaj gemimiz, ülkemizin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere dost ve kardeş ülke Somali sularında göreve başlayacak. Çağrı Bey'in bu tarihi görevi, Türkiye'nin enerjide küresel çapta oyun kurucu ve güçlü bir aktör olma vizyonunun en somut göstergesidir" dedi.

Türkiye ile Somali arasında tarihi bağlara dayanan, karşılıklı güven ve kardeşlik temelinde yükselen ilişkileri enerji alanındaki bu stratejik iş birliğiyle taçlandırdıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "Somali ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışma, hem iki milletin refahına hizmet edecek hem de ülkelerimiz arasındaki kardeşliği daha da perçinleyecek. Güzel neticeler alma temennisiyle, bu sondaj operasyonunun ülkemize ve Somalili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çağrı Bey gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı kolayına olsun" ifadelerini kullandı.