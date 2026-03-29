Schengen bölgesine girişte elektronik dönem

SCHENGEN bölgesine girişlerde yeni bir dönem başlıyor. Buraya yapılacak seyahatlerde manuel pasaport kontrolleri yerini dijital sisteme bırakıyor. 10 Nisan 2026'da devreye girecek olan EES (Giriş/Çıkış Sistemi) ile sınır geçişleri tamamen elektronik hale getirilecek. Yeni uygulamayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil tüm AB dışı yolcuların parmak izi ve biyometrik fotoğraf verileri sistemde kayıt altına alınacak. Sistem, hem güvenliği artırmayı hem de sınır kapılarındaki bekleme sürelerini ve insan hatalarını azaltmayı hedefliyor. EES sayesinde giriş-çıkış işlemleri daha hızlı ve kontrollü bir şekilde yürütülecek. Manuel işlemlerde yaşanan gecikmelerin önüne geçilecek.