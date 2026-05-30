Schengen’de 100 başvurudan 15’i reddediliyor

Avrupa
Birliği Komisyonu'nun yayımladığı 2025 Schengen vize verileri, Türkiye'de uzun süredir tartışılan vize randevu sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Verilere göre Türkiye, 1 milyon 268 bin 376 başvuruyla Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke olurken, ret oranı yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, açıklanan rakamların yalnızca vize başvurusu yapabilen kişileri kapsadığına dikkat çekerek, asıl sorunun randevu aşamasında yaşandığını belirtti. Bağlıkaya, seyahat acentelerinin yoğun program düzenlediği Avrupa destinasyonlarında önemli iş kayıpları yaşandığını söyledi.