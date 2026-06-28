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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Şebeke için 50 milyar dolar yatırım

Şebeke için 50 milyar dolar yatırım
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, artan elektrik talebinin dağıtım altyapısında kapsamlı bir dönüşümü zorunlu kıldığını belirterek, dağıtım şebekelerine 10 yılda en az 50 milyar dolar yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Erdeniz, dağıtım altyapısındaki büyümeye ilişkin bilgi verirken, hat uzunluğunun 1 milyon kilometreden 1.6 milyon kilometreye, trafo sayısının ise yaklaşık 350 binden 570 bin seviyesine çıktığını belirtti. Erdeniz, Türkiye'nin elektrik tüketiminin son 12 yılda yüzde 50 artarak 240 teravatsaatten 361 teravatsaate ulaştığını, Ulusal Enerji Planı'na göre bu rakamın 2035'te 510 teravatsaat seviyesine çıkmasının beklendiğini söyledi.

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Şebeke için 50 milyar dolar yatırım
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