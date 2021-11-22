Ve son...Komşu ülkelerle tüm ilişkilerimizin kesileceğini ve sadece Batı ve ABD'nin işaret ettiği ülkelerle ilişki kuracağımızı söylersek; Dolar 1 TL...

İşte size dolar, döviz nasıl düşer formülü!

Peki ama burada sorulması gereken asıl soru şu; Formülü uyguladık, döviz düştü. Mutlu muyuz? Benim cevabım çok açık ve net; Hayır! Eminim sizler de, milyonlar da aynı cevabı hem de yüksek sesle veriyorsunuz.

Birkaç gündür pek çok WhatsApp mesaj gruplarında paylaşılan bu kinayeli mesaja başka bir cevap veren varsa; Bu ülkeyi terkedip defolup gitsin...