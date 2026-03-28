Sebze fiyatları fırladı domates-biberin tadı kaçtı

Son dönemde özellikle sebze fiyatları dudak uçuklattı. Öyle ki, sofraların yaz-kış vazgeçilmezi haline gelen domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sera ürünlerinin fiyatları adeta uçuşa geçti. Buna göre, domates ve biberin kilogram fiyatı pazarda 200, markette 300 liraya kadar çıkarken, salatalığın fiyatı markette 160, patlıcanın fiyatı ise 150 TL'yi buldu. Sofraların tadını kaçıran bu fiyatlar vatandaşları da isyan ettirdi. Son bir aydır fiyatlardaki bu afaki hareketliliği araştırdık.

FİYATTA ÜÇLÜ ETKİ

Sektör temsilcileri fiyat artışının arkasında üç etki olduğunu belirtiyor. Buna göre İran-İsrail savaşı nedeniyle mazot ve gübre fiyatlarındaki artış üreticide fiyatları tırmandırdı. Havaların serin gitmesi nedeniyle seradaki sebzelerin olgunlaşmasının geciktiğini belirten üreticiler, bunun da arz eksikliği yarattığını vurguladı. Tüm bunlara ek İran-İsrail savaşı nedeniyle Rusya'nın domates ve biber tedariki için rotasını Türkiye'ye çevirmesi zaten sınırlı olan arzı daha da düşürdü. Yıllardır üretici-raf arasındaki makas da kapanamayınca fiyatlar daha da fırladı. Hal böyle olunca fiyatlar özellikle son iki haftada tırmanışa geçti. Edinilen bilgilere göre Tarım Bakanlığı yetkilileri de hem üreticilerle görüşmek hem de sahada durumu incelemek için Antalya'ya gitti. Seraları dolaşan bakanlık yetkilileri üreticilerden bilgi alırken, destekler konusundaki talep ve istekleri de dinledi. Üretim süreçlerinin aksamaması için görüşmelerde bulundu.

FIRSATÇIYA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı yetkilileri de üretici ile raf arasındaki makası incelemek için Antalya halini dolaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarındaki biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine, ilgili birimlerce denetim ve inceleme başlatıldığı belirtildi. Denetimlerde söz konusu ürünün Antalya Hali'nde daha yüksek fiyattan işlem gördüğünün belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, üretici, komisyoncu ve aracı bazı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı. Ticaret Bakanlığı, bedelini düşük





SEL, HORTUM VE AŞIRI YAĞIŞ ETKİLEDİ

SERA üretiminin merkezlerinden biri olan Antalya Kumluca'nın Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, ocak-şubat aylarında yaşanan hortum, sel ve aşırı yağış nedeniyle 10 bin dönüm arazinin etkilendiğini söyledi. Kökçe, "Bu durum nedeniyle bir ton mahsul aldığımız yerden 100 kilogram mahsul aldık. Arz düştü" dedi. Toprağın yeniden toparlamaya başladığını anlatan Kökçe, "Havalar da artık ısınıyor. Mahsul artmaya başladı. Önümüzde 10 gün içinde seralarda yeni mahsuller olacak. Arz artınca fiyatlar da üreticide düşer ancak şehirlerde fırsatçılar nedeniyle tam düşmüyor. Bizi en çok üzen de bu oluyor. Burada 30 liradan verdiğimiz mahsulün markette 200 liradan satıldığını görünce canımız çok acıyor" ifadelerini kullandı.



FİYATLAR 2 HAFTAYA DÜŞER

Türiıye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, hemen her yıl mevsim geçişlerinde fiyatların yükseldiğini belirterek, "Bu yıl bir de İran-İsrail savaşı ekstra olumsuz bir durum yarattı. Mazot ve gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle üreticide de fiyatlar arttı. Aynı zamanda havaların hâlâ serin gitmesi de ürünlerin olgunlaştırmasını geciktirdi bu da arz düşüşüne neden oldu" dedi. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte arzın artacağına dikkat çeken Tavşan, 2 hafta içinde fiyatların gerilemeye başlayacağına dikkat çekti.