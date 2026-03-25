Haberler Ekonomi Haberleri Sektörel enflasyon beklentileri belli oldu
Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:18 Son Güncelleme: 25.03.2026 10:26

Yıllık enflasyon beklentileri, martta piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, martta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
