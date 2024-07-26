Sektörleri sıcak çarptı: Turizmden sanayiye, tarımsal üretimden inşaata kadar...





TURİST OTELDEN ÇIKMIYOR SAHİL VE ŞEHİRLER BOŞ KALDI

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi turizm sektörünü de etkilemeye başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle otelden dışarı çıkmayan ve harcama yapmayan turistler, enerji maliyetlerinin de artmasına yol açıyor. Bu da restoranlar, mağazalar ve turistik aktiviteler gibi hizmet sektörlerinde gelir kaybına neden oluyor. Ayrıca, aşırı sıcaklar, otellerin enerji maliyetlerini de artırıyor. Klima sistemlerinin yoğun kullanımı, enerji tüketimini ve dolayısıyla enerji maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum, otel işletmelerinin kârlılığını olumsuz etkiliyor. Türkiye'de geçmiş senelere oranla yaşanan aşırı hava sıcaklıkları sonrası, vatandaşlar zor günler yaşarken, bu süreçte en çok zorluk yaşayanlar dışarıda çalışmak zorunda kalanlar oldu. Özellikle öğle saatlerinde 45 derecelere ulaşan sıcaklıklarda çalışmak zorunda olan inşaat işçileri sıcaklıklardan olumsuz etkileniyor. Ege, Aldeniz ve Güneydoğu'da birçok inşaata çalışmalar ara verildi. Tarımsal ürün hasadı ise akşam saatlerine kaydırıldı.



SAĞLIKTA YOĞUNLUK VAR

Aşırı sıcaklıklar, sağlık sorunlarını tetikliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler, sıcak çarpması ve susuz kalma riski altında. Sağlık hizmetleri üzerindeki baskı da artmış durumda. Hastaneler sıcak çarpması vakaları ile doldu.