Sel afetzedelerine 300 bin lira kredi desteği

Sanayive Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen iller için KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni devreye aldıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden haberi paylaşan Bakan Kacır, KOBİ'lere 300 bin liraya kadar destek kredisi sağlanacağını duyurdu. Selden etkilenen işletmelere nefes aldıracak finansman paketi kapsamında, kredinin kâr payı veya faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Sel felaketinin vurduğu Ordu, Düzce, Bartın, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Zonguldak'taki KOBİ'ler Acil Destek Kredisi'nde faydalanabilecek.