Selde zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan aşırı yağışların ardından sel ve taşkın bölgelerinde çalışmaların kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin olmak üzere birçok ilde meydana gelen taşkınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TARSİM EKİPLERİ HASAR TESPİTİNE BAŞLADI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hatay'da yaşanan kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşan Yumaklı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Devlet Su İşleri ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirten Yumaklı, "Yeşil Karıncalarımızla taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz de sahada üreticimizin yanında. TARSİM ekiplerimiz zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"YEŞİL KARINCALAR" AFETLERDE GÖREV ALIYOR

Kamuoyunda "Yeşil Karıncalar" olarak bilinen DSİ iş makineleri; taşkın, sel, orman yangını, deprem ve çığ gibi afetlerde aktif görev alıyor.

Ekipler, taşkın öncesi ve sonrasında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütürken, gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda operasyon bölgelerinde de destek veriyor.

