Selpak ve Solo Malezyalı oluyor

ECZACIBAŞI Topluluğu, Selpak ve Solo gibi markaları barındıran Sanipak'ın bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden birinin iştiraki olan Malezyalı Arch Peninsula Sdn Bhd'ye (AP) devri için anlaşmaya vardı. 600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak. Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Burak Sevilengül "Bu adım, Türkiye'den doğan Sanipak markalarının dünya pazarlarına daha da güçlü açılmasını ve milyonlarca yeni haneye ulaşmasını sağlayacak" dedi. Sanipak CEO'su Bülent Kozlu da anlaşmanın, kuruluşun Türkiye ve Fas'taki lider konumunu pekiştirirken, bölgesel oyuncu olma yolculuğuna da önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı

