Mustafa Şentop GÜNSEL’İ test etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin de eşlik ettiği Prof. Dr. Mustafa Şentop'u, GÜNSEL Üretim Tesisleri'nde Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ karşıladı. Ziyarette, GÜNSEL'in ilk modeli B9'u da kullanan Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, test sürüşünde Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından GÜNSEL Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC'nin yerli otomobilinin geliştirme süreci, teknik özellikleri ve seri üretim çalışmaları ile ilgili de bilgi aldı.

Daha önce KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde GÜNSEL'le ilgili bilgi sahibi olduğunu ifade eden Şentop, "Daha önceki ziyaretlerimde GÜNSEL'i görme şansım olmuştu. Bu ziyaretimizde, GÜNSEL tesislerini inceleyerek araçla test sürüşü yapma imkanı da bulduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda kararlı adımlar atılmakta. Sadece bugünün değil geleceğin de teknolojisini temsil eden bu çalışmaların KKTC'de de yürütülüyor olması büyük bir mutluluk. Burada yapılan işi görmekten büyük memnuniyet duydum. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, "GÜNSEL, dünya otomotiv endüstrisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ve Türkiye'mizi temsil eden bir Türk markası olarak büyük bir potansiyele sahip. Yakın zamanda, seri üretim çalışmalarının tamamlayarak, ana vatan Türkiye'mizin de desteği ile bu potansiyeli hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.