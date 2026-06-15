Serbest bölgelerden 5.3 milyar $ ihracat

TÜRKİYE'NİN üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi, ocak-mayıs döneminde 11.7 milyar dolar olurken bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Türkiye'de 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. İstihdama da katkı veren serbest bölgelerde, mayıs sonu itibarıyla 86 bin 376 kişi çalışıyor. Serbest bölgelerin ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu hacim, 2025'te yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 28 milyar 554 milyon dolara çıktı. Bu bölgelerden yapılan ticaret, ocak-mayıs döneminde 11 milyar 658 milyon dolar olarak hesaplandı. Serbest bölgelerin ihracatı da ocak-mayıs döneminde 5 milyar 359 milyon doları buldu. Böylece, bu bölgelerin 11 milyar 658 milyon dolar olan 5 aylık ticaret hacminin yüzde 46'sını ihracat oluşturdu.

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