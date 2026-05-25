Serbest bölgelerin ihracatı 4,2 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; şu bilgiler paylaşıldı:

Ocak-Nisan döneminde serbest bölgelerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaretten ekonomiye 1,511 milyar dolarlık net döviz girdisi sağlandı.

Bakanlık verilerine göre, serbest bölgelerde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 76,9 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 156,2 seviyesinde gerçekleşti. Orta-ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 51,9, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 7,3 oldu. Böylece toplamda teknoloji yoğun ürünlerin ihracattaki payı yüzde 59,2'ye ulaştı.

Toplam ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış göstererek 9,3 milyar dolara yükseldi. Türkiye'den serbest bölgelere yapılan satışlar yüzde 7,4 artarken, bölgelerden Türkiye'ye yapılan satışlarda yüzde 6,4'lük düşüş kaydedildi.