Serbest piyasada fındık fiyatı düşüşe başladı

Haftaya düşüşle başlayan fındık fiyatı, düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Son iki günde bir lira gerileyen fındık fiyatı serbest piyasada 46-47 lira aralığında işlem görüyor. Fındık fiyatının bir süre daha düşüşünü sürdürebileceğini ifade eden bazı alıcılar ihracat bazında da talebin olnadığını ileri sürdü.



Fındık fiyatını kalitesinin da belirlediğini kaydeden fındık tüccarı Sezgin Kumaş, "Geçen haftalarda fındık fiyat bir miktar yükselişe geçerek 48 liranın üzerine çıkmıştı ancak tekrar düşüşe geçti. Haftaya 47 lira bandında başlayan fındık fiyatı bugün itibarıyla 46 lira seviyesine geriledi. Ancak, fındık randımanı yüksek olursa yine de 47 liranın üzerinde alıcı bulabiliyor. Normal şartlarda ise serbest piyasada fındık fiyatı 46 lira seviyesinde" dedi.



İHRACAT DA DÜŞÜK, PAZARA GELEN FINDIK DA



Üreticilerin pazara fındık getirmemesine ya da TMO'yu tercih etmesine rağmen fındık fiyatının düşüşte olduğuna dikkat çeken Kuma, "Normal şartlarda üretici pazara fındık getirmediğinde fiyatların yükselmesi gerekirdi. Buna rağmen serbest piyasada fiyatlar beklentilerin altında. Şuan piyasaya fındık inmiş olsa fiyatların daha da düşeceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda iyi ki üretici pazara yoğun bir fındık indirmiyor. Üretici ihtiyacı kadar satıyor ya da TMO'ya gidiyor bu da fiyatların daha da düşmesinin önüne geçiyor. Öte yanda ihracatçılarda da bir talep yok. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda aylık bazda 25-30 bin ton ihracat olurken, bu yeni sezon mahsulden Eylül ayı için ihracatın 5 bin tonu bulmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hem ihracat düşük hem de üreticinin pazara fındık indirmesi zayıf" diye konuştu.