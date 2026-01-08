Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.01.2026 12:18 Son Güncelleme: 8.01.2026 12:19

Sermaye piyasasında yanıltıcı bilgiye soruşturma

İHA
Sermaye piyasası araçlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasası araçları fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararlarını etkilemek amacıyla yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, manipülasyon yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na şüphelilerin tespit edilmesi ve delillerin toplanması için talimat verildi.

