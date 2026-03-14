SGK 12 bin kişinin emekliliğini iptal etti

SOSYAL Güvenlik Kurumu 2021- 2025 yılları arasında hileli bir yöntemle emekli olan kişi isayısını açıkladı. "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını yalanlayan SGK, 12 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiğini duyurdu. Kurum, 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ- Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini belirtti. Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda 560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edildiği ancak son 5 yılda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiği açıklandı.