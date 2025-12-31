SGK sağlık hizmetlerinde katılım paylarını güncelledi: Yeni muayene ve ilaç ücretleri belli oldu

Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamasına devam edilecek.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Bakanlığa bağlı hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 26 lira katılım payı alınacak.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı olarak 60 lira tahsil edilecek.