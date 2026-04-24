SGK’nın yurt dışından ilaç alımında yeni düzenleme: Komisyon kurulacak

YURT DIŞI İLAÇ ALIM KOMİSYONU KURULACAK

Yurt dışından gerçekleştirilecek beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu kurulacak.

Dinamik alım sisteminin kurulması ve yürütülmesi ile diğer usullere göre yapılacak beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik iş ve işlemler Komisyon tarafından yerine getirilecek.

Komisyon tam ve eksiksiz toplanacak ve kararlar oy çokluğuyla alınacak. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser kalamayacak. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini Komisyon kararına yazarak imzalayacak.

Komisyon, ilgili birimlerden iletilen tahmini ihtiyaç miktarı, bütçe kısıtlamaları, ilaca özel durumlar, geçmiş dönem sarf miktarı gibi kriterleri dikkate alarak temin edilecek beşeri tıbbi ürün miktarını veya bunlara ilişkin hizmetin niteliklerini ve süresini belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunacak.

Komisyon, ihtiyaç duyulan beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmet alımlarında uygulanacak alım yöntemini, beşeri tıbbi ürüne ilişkin ilaç temin kaynağı listesinde kayıtlı istekli sayısı, ilgili ürün veya hizmet üzerinde herhangi bir özel hak sahibi gerçek veya tüzel kişi bulunması, ihtiyaç miktarı, ihtiyacın ivediliği ve ilgili mevzuatta belirlenmiş esaslar gibi hususları göz önünde bulundurarak belirleyecek ve ihale yetkilisinin onayına sunacak.

İlaç temin kaynağı listesinde, temin edilecek bir beşeri tıbbi ürün için birden fazla istekli bulunması halinde, dinamik alım sisteminin kullanılması esas olacak. Ancak Komisyon, alıma konu beşeri tıbbi ürüne özgü şartları göz önünde bulundurarak farklı bir alım yöntemi kullanılmasına da karar verebilecek.