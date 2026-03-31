Siber dolandırıcılardan ‘KAPORA’ oyunu

Dijital mecralarda sonu gelmeyen dolandırıcılık girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre özellikle son 3 ayda siber korsanlar tarafından ilan sitelerindeki emlak firmalarının hesaplarına yoğun saldırı başladı. Kurumsal emlak ofislerinin şifrelerini ve üyelik bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların, vatandaşlardan hayali konutlar için kapora toplamaya başladığı bildirildi.

'TRUVA ATI YÖNTEMİ'



Dolandırıcıların yeni oyununu 'truva atı yöntemi' olarak tanımlayan Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, "Siber korsanlar, kurumsal emlak ofislerinin ilan portallarındaki giriş yetkilerini ele geçiriyor. Ardından, o ofisin yıllardır süregelen güvenilir ismini kalkan yaparak hayali konut ilanları yayınlıyorlar. Vatandaş, karşısındaki muhatabı bilindik bir emlak ofisi sandığı için sorgulamadan kaparo yatırıyor. Ancak paranın gittiği hesap ne ofise ne de mülk sahibine ait" ifadelerini kullandı. Tüketicilerin piyasa gerçeklerinden kopuk, "acil nakit ihtiyacı" gibi söylemlerle süslenmiş ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Akçam, EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) ile sahte ilanların azaldığını ancak siber korsanların bu bariyeri "içeriden" ele geçirdikleri bilgilerle aşmaya çalıştığını kaydetti.





BEŞ KRİTİK UYARI



Evi yerinde görmeden, kapısını bizzat açtırmadan kesinlikle ödeme yapmayın.

Havale/EFT yaparken alıcı isminin tapu sahibiyle veya resmi yetkili emlak işletmesiyle birebir eşleştiğini kontrol edin. Açıklamaya mutlaka mülk bilgilerini yazın.

Emlak ofisi yetkilisinin Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ni isteyin ve Ticaret Bakanlığı sisteminden doğruluğunu teyit edin.

Emlak danışmanı meslektaşlarımız, portal şifrelerini periyodik olarak değiştirmeli ve iki adımlı doğrulamayı (2FA) mutlaka aktif tutmalı.

Kapora dahil her türlü ödemeyi, tarafların ıslak imzası bulunan resmi bir aracılık sözleşmesine dayandırın.