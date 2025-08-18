Sıcak hava balonları dünyaya açıldı! Yerli üretim balonlar 11 ülkeye ihraç ediliyor

2020'DE İLK İHRACATLA BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından CTM-ERP (KDM-ERP) sistemiyle geliştirilen yerli ve milli yazılımlar ile sertifikasyon süreçlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Türk firma tarafından üretilen sıcak hava balonlarının 2019 yılında SHGM tarafından tip sertifikası alarak resmi olarak tescillendiğini, böylece HÜRKUŞ eğitim uçağından sonra Türkiye'de tip sertifikası verilen ikinci sivil hava aracı olduğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, ilk ihracatın 2020 yılında Ruanda'ya gerçekleştirildiğini hatırlatarak "Tarihimizde ilk kez bir sivil hava aracımızı ihraç ettik." dedi.

Türk yapımı balonların uluslararası otoritelerce de kabul gördüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, 2022 yılında Brezilya, 2023 yılında ise Meksika Sivil Havacılık Otoritelerinin SHGM tarafından verilen tip sertifikasını kabul ettiğini hatırlattı.