Sıcak paraya ‘vergimsi’ önlem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıcak paraya karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Sıcak para girişini sınırlamak için fiilen vergimsi bir adım attık yani o kanaldan gelen kısa vadeli fonlara karşılık oranlarını artırdık" dedi. "Ekonominin Ufuk Turu 2026" başlıklı zirvede uyguladıkları ekonomik programda ilerleme, sonuç ve başarı olduğunu belirten Şimşek, "Şu anda son 50 ayın en düşük enflasyonuyla karşı karşıyaysak bu, bir ilerlemedir" dedi. Şimşek, şöyle devam etti: "2026'da enflasyon niye düşsün? diye sorulabilir. Çünkü para, maliye ve gelirler politikası destekleyici olmaya devam ediyor. Biz, hedeflenen enflasyonla uyumlu yönetilen, yönlendirilen yani kamunun belirlediği, etkilediği fiyatlamaları yapıyoruz ama en önemlisi hani diyorlar ya 'Para politikasıyla bir yere varamazsınız'. Varılacağını kim söyledi ben anlamıyorum. 'Bugüne kadar para politikasıyla biz, sihirli bir şekilde bütün sorunları çözeriz' diyen oldu mu? Bunu söyleyen mi oldu? Nereden çıkarıyorsunuz? Biz, tam aksine entegre, çok boyutlu, birbiriyle tutarlı olan bir program uyguluyoruz. Önce 'Program yok' denildi, sonra 'Bu program var ama başarılı olmaz' denildi. Sonra 'Bu program sıcak paraya dayanıyor' denildi" açıklaması yaptı. Şimşek, hizmet enflasyonunun yüzde 91'den 40'lara düştüğünü, mal enflasyonunun yüzde 56'lardan 25-26'ya kadar gerilediğini, temel mal enflasyonunun yüzde 17.5'e kadar indiğini, göstergelerinde iyileşme yaşandığını anlattı.

BASİT OLUR

İş dünyasının temsilcilerinin sahada yoğun rekabeti görmeye başladığını dile getiren Şimşek, "Bazı kırılmaları hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Bunun büyük bir kısmını uygulanmakta olan programa yüklemek kolaycılık olur yani çok basit olur ama size yardımcı olsa yine sorun değil. Konjonktürel konularla, açıklamalarla durum değerlendirmesi yaparsak hem kendinize hem de aslında programa haksızlık yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı. Şimşek, Türkiye'nin jeopolitik ve jeoekonomik kırılmalar ile ticarette korumacılığa nispeten daha hazırlıklı ülkeler arasında yer aldığını anlattı.

Siz istemeseniz de biz, sanayide dönüşümü görüyoruz

BAKAN Şimşek, Türkiye'nin beşeri sermaye konusunda sıkıntısının olmadığını, bunu uluslararası çalışmaların da söylediğini dile getirdi. Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Burada dönüp dolaşıp her şey kaynak noktasına geliyor. 90 milyar doları deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına harcayıp da bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde 3'ün altına çekecek fazla ülke ben bilmiyorum. Geçen sene gelişmekte olan ülkelerde ortalama bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 6.3, bu oran Türkiye'de yüzde 2.9. Siz istemeseniz de biz, sanayide dönüşümü görüyoruz. Bu, bir ihtiyaç, zorunluluk çünkü etrafımız durmuyor, dünya yerinde saymıyor."