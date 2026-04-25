Sıcaklıkta 1 derecelik düşüş faturada % 6 tasarruf sağlıyor

Sürdürülebilirliğin gündemde ilk sıralarda yer aldığı, enerji maliyetlerinin yükseldiği günümüz dünyasında tasarruf, her zamankinden önemli. Sürdürülebilirliği iş stratejisinin temeline yerleştiren şirketler günümüzde ön plana çıkarken, tasarruf yapılabilmesini sağlayan öneriler, hem çevresel hem de ekonomik katkı sağlıyor. Konutlarda iç ortam sıcaklığı bir derece düşürülerek yüzde 6 tasarruf sağlanabilirken, aydınlatma tarafında ise klasik akkor flamanlı ampuller yerine LED ampullerin tercih edilmesiyle aynı aydınlatma seviyesinde yaklaşık yüzde 80 daha az enerji harcanabiliyor.

YOĞUNLAŞMALI KOMBİ KULLAN

Yoğuşmalı kombiler, yanma sonucunda oluşan baca gazı içindeki su buharı enerjisinden de faydalanarak daha yüksek bir verim sağlıyor. Bu şekilde enerji maliyetlerini ve emisyonlarını yüzde 20'ye kadar azaltmak mümkün oluyor. Yoğuşmalı kombi oda termostatı ile kullanıldığında ise bu oran yüzde 30'lara varan değerlere çıkıyor. Doğru kullanım tasarruf ve konfor sağlarken, ayrıca kombinin ömrünü de uzatıyor. Daha yüksek bir ısınma konforu tüm radyatörler açıkken ve odalar kullanım amaçlarına uygun olarak ısıtıldığında elde edilir. Evinizin her odasının sıcaklığını ayrı ayrı kontrol edebilmek için termostatik vana kullanın. Termostatik vanalar sayesinde oda sıcaklığını kişisel gereksiniminize göre ayarlayabilir ve radyatör sisteminizin hesaplı bir biçimde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Termostatik vana veya oda termostatının ayarlarına sürekli müdahale etmeyin. Bu cihazlar belirleyeceğiniz oda sıcaklığının korunmasına ve gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilmesine katkı sağlar. Termostatik vana veya oda termostatı kullanımı ile yüzde 10'a varan bir tasarruf elde edebilirsiniz.

DERECEYİ AYARLAYIN

Radyatörler oda içinde, ortam havasının radyatörün alt kısmına rahatça girebilmesine ve radyatör boyunca hareket edip üst kısmına doğru yükselebilmesine olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bunun için radyatörün etrafının açık olması gerekir. Oda sıcaklığı kendinizi rahat hissedeceğiniz değere göre ayarlanmalı. Örneğin kış mevsimi boyunca oda sıcaklığı gündüz 22, gece ise 20 ila 18 derece arasına ayarlanabilir. Yatak odası gibi az kullanılan odaların sıcaklığı ise 20 derece olabilir. Bunun üzerindeki her bir derece yaklaşık yüzde 6 oranında fazladan enerji tüketimi anlamına gelir. Kombinin sürekli açılıp kapatılmaması, belli bir sıcaklıkta sabitlenmesi ise hem verimliliğin sağlanması hem de güvenlik ekipmanlarının sürekli devrede olması adına önemli.

BAKIMI İHMAL ETMEYİN

ISITMA cihazları verimli, emniyetli ve güvenilir bir şekilde çalışabilmek için belirli bir çalışma süresinden sonra temizlik ve bakıma gereksinim duyar. Bakım ve satış sonrası teknik hizmetleri mutlaka kullanılan markanın yetkili servisinden alınmalıdır. Bu sayede yüksek yedek parça ve işçilik giderlerinin yanı sıra yanlış müdahalelerin de önüne geçilebilir. Ulaşım alışkanlıkları da enerji verimliliği açısından kritik önem taşır. Bir otobüsün taşıdığı yolcu sayısını bireysel araçlarla taşımak için yaklaşık 40 kat daha fazla enerji harcanması gerekiyor. Gereksiz dijital kullanım da enerji sarfiyatına sebep olur, gönderilen her bir e-posta 4 gram karbondioksit salımına neden olur.