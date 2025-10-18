Sıfır Atık Hareketi demek küresel vicdan demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle küresel harekete dönüşen 'Sıfır Atık' İstanbul'da ele alındı. Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin iklim krizindeki payının çok düşük olmasına rağmen, var gücüyle çözüme katkı sunmaya çalıştığını belirterek, "2017'de başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu hedefin en net göstergesidir. Sıfır Atık Hareketi başlamadan önce Türkiye'de geri kazanım oranı yüzde 13'tü. Şu anda bu oran yüzde 36'ya çıktı. Bugüne kadar, 74.5 milyon ton atığı geri kazandık. Ekonomimize 256 milyar lira kazanç sağladık. 'Sıfır Atık Mavi Hareketi' kapsamında, yaklaşık 285 bin ton deniz çöpünü topladık" dedi. Sıfır atığın 2022'de uluslararası düzeye taşındığını belirten Erdoğan, "2022'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 'İyi Niyet Beyanı'nı imzaladık. BM Genel Kurulu'nda sıfır atık konulu kararı 105 ülke kabul etti" diye konuştu.

GAZZE'DE EKO-KIRIM

Emine Erdoğan savaşların çevreye verdiği tahribata da dikkat çekerek, şunları vurguladı: "Savaşların, iklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kazanımlarımızı, nasıl sıfır noktasına gerilettiğini anlatmalıyız! Bunun en acı örneği, bugün Filistin'de yaşanıyor. İsrail, Gazze'de tarihin en vahşi soykırımını yaparken, bir yandan da 'eko-kırım' yaptı. Gazze'deki yıkımdan, geri dönüştürülmesi belki bir asır sürecek, 61 milyon ton enkaz kaldı. Ağaç mahsullerinin yüzde 97'si, yıllık mahsulün yüzde 82'si, çalılık alanların yüzde 95'i yok oldu. Ne insanların yaşayabileceği bir yer kaldı, ne hayvanların otlayacağı alan, ne de kuşların ve su canlılarının barınacağı çevre. O yüzden şu gerçeğin altını çizelim: savaşlar durmadıkça, tabiatın yaralarını saramayız. Gazze'de yok olan çevre, tüm insanlığa aittir. O yüzden, sıfır atık hareketi demek, küresel vicdan demektir."



1 KOT İÇİN 3.781 LİTRE SU

İnsanlığın bu yüzyılda tüketim toplumlarına dönüştüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Bir kot pantolonun üretilmesi için 3 bin 781 litre su kullanıldığını bilseydik, 'Ucuza yeniledik' der miydik? Teknolojik atıklarının toprağı, suyu zehirlediğini bilseydik, sapasağlam telefonlarımızı yeniler miydik? Bir dilim ekmeğin, dünyada gıdaya erişimi olmayan 150 milyon çocuğun hayali olduğunu hatırlasaydık, artan yemeklerimizi bu kadar kolay çöpe atabilir miydik?" diye konuştu.





SIFIR ATIK UMUDUN ADI

Sıfır atığın yepyeni bir dönemin adı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Meşhur yazarlarımızdan Yaşar Kemal'in dediği gibi; 'Yaşam, umutsuzluktan umut üretmektir. İnsan, umutsuzluktan umut üreterek bugüne kadar gelmiştir.' Bizler bugün, umutsuzluğun değil, bilakis büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Sıfır atık, umut ürettiğimiz, yepyeni bir dönemin adıdır" dedi.



İSTANBUL SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ OLACAK

2023'tr küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi olması amacıyla Türkiye'de Sıfır Atık Vakfı'nı kurduklarını belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Vakfımız bünyesinde Sıfır Atık Enstitüsü'nü kurduk. Küresel Sıfır Atık Ödülleri'ni New York'ta duyurduk. Birleşmiş Milletler Habitat'ın, Türkiye'de bölgesel bir ofis açması için gerekli adımları attık. İnanıyorum ki İstanbul sıfır atığın başkenti olacak."



DOĞAYLA ADİL İLİŞKİ KURULMALI

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş: Sıfır Atık, çöpü değil değeri yeniden tanımlamaktır. Doğayı korumak değil, doğayla yeniden bağ kurmaktır. Artık yeni söylemlere, yeni anlatılara, yeni bir uyanışa ihtiyacımız var. Sorunlara değil, önceliklere odaklanmalıyız. Çözüm, doğru bir yol haritası çizmekle başlar. Ve o yol haritası, insanın doğayla kuracağı adil ilişkiyle mümkündür.



OMUZ OMUZA MÜCADELE EDİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Tarladan markete, tüm zincirde kayıpları azaltan ve döngüsel ekonomiyi destekleyen bir sistemi birlikte inşa ediyoruz. Bu süreçte özel sektörümüz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla omuz omuza mücadele ediyoruz



SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYANIN ANAHTARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 21'inci yüzyılda dünyamız ve insanlık âlemi, deyim yerindeyse sınırsız tüketimin bile artık sınırına dayanmış durumdadır. Kaynaklarımız tükenmekte, atık miktarımız her geçen gün artmakta ve maalesef doğal düzen için zaman daralmaktadır. İşte tam da bu nedenle, Sıfır Atık sürdürülebilir bir dünyanın anahtarıdır. Belki iklim değişikliğini tersine çeviremeyiz ama bu süreci yavaşlatacak, uyumla birlikte iklim değişikliğine karşı direnci artıracak en büyük güç Sıfır Atık'tır.

10 YILLIK YENİ YOL HARİTASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025-2035 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı hazırladı. 2028 sonuna kadar atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalara başlanacak. Düzensiz döküm sahalarına atık kabulü sonlanacak. 2031'den itibaren, ambalaj atıklarının % 70'i kaynağından ayrı toplanıp, geri kazanıma gönderilecek. 2035'te belediyelerde atık yönetimi olacak.