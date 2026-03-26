Sıfır Atık KOBİ’ler için yeni bir alan oldu

Bugünlerde KOBİ'lerin gündeminde olan tek kullanımlık plastiklere yönelik hazırlanan yeni yönetmelik, çevresel bir düzenleme gibi görünse de aslında çok daha geniş bir ekonomik dönüşümün kapısını aralıyor. Sıfır Atık yaklaşımıyla şekillenen bu süreç, üretimden ambalaja, lojistikten perakendeye kadar uzanan zincirde özellikle KOBİ'ler için yeni bir oyun alanı oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler, bu dönüşümün hem en çok etkilenecek hem de doğru konumlanırsa en çok kazanç sağlayacak aktörleri arasında yer alıyor.

MALİYETTEN ÇOK FIRSAT

Sıfır Atık politikaları çoğu zaman işletmeler için ek maliyet olarak okunuyor. Ancak küresel eğilimler bunun tersini gösteriyor. Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok pazarda sürdürülebilir üretim yapan işletmelerin daha hızlı büyüdüğü, daha kolay ihracat yaptığı ve markalaşmada öne çıktığı görülüyor. Türkiye'de de benzer bir kırılma yaşanıyor. Artık büyük alıcılar, tedarik zincirine dahil olacak KOBİ'lerden sadece fiyat değil, aynı zamanda çevresel uyum, karbon ayak izi ve malzeme tercihi gibi kriterleri de talep ediyor. Bu noktada sıfır atık yaklaşımı, KOBİ'ler için bir zorunluluktan çok rekabet avantajına dönüşüyor.

TARIMDAN SANAYİYE UZANAN ZİNCİR

Daha az atık üreten, geri dönüştürülebilir veya biyobozunur malzeme kullanan işletmeler, hem iç pazarda hem de ihracatta daha güçlü bir konuma geçiyor. E-ticaret firmalarının sürdürülebilir ambalaj arayışı, zincir marketlerin plastik kullanımını azaltma hedefleri ve ihracat pazarlarında artan çevre standartları, KOBİ'ler için yeni müşteri ve iş modeli fırsatları yaratıyor. Türkiye açısından bu dönüşümün en dikkat çekici boyutlarından biri de tarım ile sanayi arasındaki yeni bağın güçlenmesi. Nişasta bazlı hammaddelerden üretilen biyoplastikler, tarımsal üretimi doğrudan sanayiye entegre eden bir model sunuyor. Bu da yalnızca sanayiciler için değil, çiftçiler ve yerel üreticiler için de yeni gelir kapıları anlamına geliyor. Sektör temsilcileri ise yeni yönetmeliğin başarısının detaylarda gizli olduğuna dikkat çekiyor. Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu'ya göre, çevresel etkileri birbirinden tamamen farklı malzemelerin aynı kategoride değerlendirilmesi teknik olarak doğru değil. Çomu, "Her plastik aynı değil. Biyoplastikler, petrol bazlı tek kullanımlık plastiklerin yerine geçebilecek en güçlü alternatiflerden biri. Eğer doğru ayrım yapılır ve uygun teşvikler sağlanırsa Türkiye bu alanda sadece tüketici değil, üretici ve hatta ihracatçı bir güç haline gelebilir" diyerek, yeni yönetmeliğin KOBİ'ler ve sanayide katma değerli bir dönüşüm başlatabileceğini vurguluyor.