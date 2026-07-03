Sıfır Atık Vakfı’ndan çevreci hamle

Sıfır Atık Vakfı, hem plastik ambalaj kullanımını azaltmak hem de hane halkı düzeyinde güvenli içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi bir teknoloji çalışması başlattı. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın küresel vizyonu doğrultusunda şekillenen proje kapsamında, şebeke suyunu güvenle içilebilir hale getirecek yeni nesil bir musluk aparatı geliştirilecek. Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle yürütülecek bu stratejik adım, tek kullanımlık plastik tüketimini düşürürken lojistik süreçlerden kaynaklanan karbon ayak izini de minimuma indirmeyi hedefliyor.