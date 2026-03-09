Sıfır Atık’ın küresel merkezi İstanbul olacak

İstanbul, sıfır atık vizyonunun küresel merkezi olmaya hazırlanıyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye'nin sıfır atık alanında küresel ölçekte öncü bir rol üstlendiğini belirterek İstanbul'un uluslararası bir sıfır atık merkezi haline gelmesi için yeni adımlar atıldığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Ağırbaş, Türkiye'nin sıfır atık alanında yürüttüğü çalışmaların hem ulusal hem de küresel ölçekte yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

DÖNÜM NOKTASI

Ağırbaş, 30 Mart'ın Birleşmiş Milletler kararıyla "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesinin, Türkiye'nin çevre politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bu kararın, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirildiğini hatırlatan Ağırbaş, Türkiye'nin bu alandaki deneyimini küresel ölçekte paylaşmaya devam ettiğini ifade etti.

150 ÜLKENİN İMZASI

Haziran ayında ilk kez düzenlenecek İstanbul Sıfır Atık Haftası ile kentin bu alanda küresel bir merkez haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Ağırbaş, etkinliklerin Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini açıkladı. Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu, Sıfır Atık Festivali ve uluslararası paydaşların katılımıyla düzenlenecek etkinliklerde "İstanbul Deklarasyonu"nun 150 ülkenin imzasıyla ilan edilmesinin planlandığını söyledi. Ağırbaş, "Hedefimiz İstanbul'u sıfır atık alanında dünyanın buluşma noktası haline getirmek" dedi. Türkiye'nin Kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesinin de bu süreçte önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Ağırbaş, zirvenin liderler bölümünün İstanbul'da, genel programının ise 9–20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmalarını veri temelli bir yaklaşımla yürüttüğünü belirten Ağırbaş, Türkiye İstatistik Kurumu ile iş birliği içinde Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi kurulduğunu açıkladı.

ENSTİTÜ KURULACAK

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde dünyanın ilk Sıfır Atık Enstitüsü'nün kurulacağını açıklayan Ağırbaş, burada yüksek lisans ve doktora programlarıyla çevre ve sürdürülebilirlik alanında uzman kadrolar yetiştirileceğini ifade etti.

74.5 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

SIFIR Atık Hareketi 2017 yılından bu yana önemli sonuçlar ortaya koydu. Geri kazanım oranı yüzde 13'ten yüzde 36'nın üzerine çıktı, 74.5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı ve bu sayede 256 milyar liralık ekonomik değer oluşturuldu. Enerji, su ve doğal kaynak tasarrufu sağlayan uygulamalar aynı zamanda çevresel etkileri de azaltarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sundu.