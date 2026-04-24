Sıfır faizli, 2 yıl geri ödemesiz kredi! Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu’na 247 bin çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulundan geçen Sosyal Hizmetler Kanunu'nun, annelerin doğum izinlerinin uzatılmasından, çocukları korumaya, yaşlılara daha güvenli bir ortam sağlayan ve aileyi merkeze alan çok kapsamlı bir düzenleme olduğunu söyledi.

Doğum izinlerinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasıyla annelerin için önemli bir yeniliği hayata geçirdiklerine vurgu yapan Bakan Göktaş, babalık izninin de 5 günden 10 güne çıkarıldığını belirtti. Göktaş, "İşçiler ile memurları eşitlemiş olduk. İşçiler özellikle 5 gündü bunu 10 güne çıkarmış olduk. Türkiye'nin nüfus yapısını koruyan kapsamlı bir adım attık. Koruyucu ailelere yönelik ilk defa 10 günlük bir izin süresi verdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da kalıcı politikaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Göktaş, destek veren bütün milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Göktaş, doğum izinlerinin kapsamına ilişkin olarak da 1 Nisan itibarıyla 24 haftayı tamamlamamış olan annelerin de 10 gün içerisinde başvurdukları takdirde bu düzenlemeden istifade edebileceklerini söyledi.

"AMACIMIZ YASAKLAMAK DEĞİL, BİR DÜZENLEME GETİRMEK"

Göktaş, çocukların yüzde 63'ünün aktif bir şekilde sosyal medya kullandığını, bir konuya odaklanma sürelerinin de 8 saniyeyi geçmediğini ifade etti.

15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin "elzem" olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Amacımız çok net. Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital ortam. Bununla beraber bir yönetmelik çıkacak. Sosyal medyaya bağlanmak isteyen ailelere özellikle sosyal medya platformlarından temel beklentimiz şu, güvenli ortam sağlamaları. Çocuklar bağlandıkları anda kimlik doğrulama sisteminin, oyunlarla ilgili bir derecelendirilme getirilmesi, 1 milyondan fazla sosyal ağ sağlayıcılarının kullanıcısı varsa Türkiye'de bir temsilcinin bulundurulması, özellikle aldatıcı reklamlarının önüne geçilmesini sağlamış olduk. Amacımız yasaklamak değil, bir düzenleme getirmek ve sosyal medya platformlarına belirli yükümlülükleri getirmiş olduk. Bu yükümlülüklerle beraber önümüzdeki süreçte de bir yönetmelik çıkacak. Siber Güvenlik Başkanlığımız ve BTK'yla beraber çalışıyoruz. Uzmanların eşliğinde bu yaş doğrulama sistemini hayata geçirmiş olacağız. Amacımız çocuklarımıza daha güvenli bir dijital ortamı sağlamak."

Bakan Göktaş, ebeveynlere, öğretmenlere, bakıcılara dijital okur-yazarlık becerilerini de güçlendirme programları başlatacaklarını anlattı.

Bu düzenlemede 15-18 yaş arasında da "ayrıştırılmış içerik" sunma zorunluluğu getirdiklerine işaret eden Göktaş, "Ayrıştırılmış içerik özellikle cinsel içerikler, olumsuz içerikler ve çocukların psikolojik olarak gelişmesine engel olan zararlı içeriklerden arınmasını istiyoruz. Biz bunu sosyal medya platformlarından bekliyoruz. Bizim amacımız sosyal medya platformlarının, sosyal ağ sağlayıcının proaktif bir şekilde bunların içeriğinin önlenmesini sağlamak." dedi.

"OYUN PLATFORMLARINDAN ÖZELLİKLE YAŞ DERECELENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Göktaş, oyunlarla ilgili de bir düzenleme olduğunu, oyun, oyun dağıtıcısı, oyun geliştirici ve oyun platformu tanımları yapıldığını belirterek, "Oyun platformlarından özellikle yaş derecelendirilmesini istiyoruz. Yani hangi oyun, hangi yaş grubuna uygun bir şekilde derecelendirilmesini istiyoruz. Derecelendirilmemiş oyunlar otomatik olarak '18 yaş üstü' olarak derecelendirilecek. Bir de 100 binden fazla kullanıcısı olursa Türkiye'de bir muhatap bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan da bahseden Göktaş, fona çok fazla ilgi olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar 247 bin 927 çift başvurdu. 195 bin 470 gencimiz başvurdu. 11 milyar 669 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu başvuruları her gün almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda programlarımız devam ediyor. Sıfır faizli bir kredi, 2 yıl geri ödemesiz, 2 yıl ödemeli. Fondan yararlanan bugüne kadar 9 bin 190 çiftimizin 9 bin 310 çocuğu oldu. Dolayısıyla böyle de mutluluklara vesile olduk."

Bakan Göktaş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Bakanlık olarak yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik olarak gelişmelerine yönelik önemli adımlar atıyoruz. Olaylardan sonra ekiplerimiz hızlıca sahaya çıktı. Destek takviye ekibimizle beraber de mahalle bazlı çalışıyoruz. Uzun zamandır çalıştığımız sosyal risk haritalarımız vardı ve suça sürüklenen çocuklara yönelik sosyal risk haritamızı da tamamlamıştık. Bununla beraber sosyal risk haritamız etkili bir şekilde kullanmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz. Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlıklarıyla beraber bizim il kurullarımız var. Bu 6 ayda bir yapılıyordu artık aylık bazlı yapılacak ve vaka bazında çalışmamızı aslında çok etkili bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Erken müdahale sistemini güçlendiren "Çocuklar Güvende" uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, böylelikle çocukların her türlü olumsuzluğu uygulama üzerinden bildirebileceklerini söyledi.

ÇOCUKLARIN KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERLE GELİŞİMLERİ DESTEKLENECEK

Geçen yıl Aile Yılı'yla beraber bir yandan evlenecek gençleri desteklerken bir yandan doğum yapan annelere önemli bir destek imkanı sunduklarını aktaran Göktaş "İlk öğretmenim ailem" uygulamasının şu ana kadar 2,1 milyon yüklendiği bilgisini vererek, yeni doğum yapmış annelere de uygulamayı yüklemelerini tavsiye etti.

Doğum yardımlarını tek seferlik değil, düzenli hale getirerek, reform niteliğinde bir çalışma yaptıklarını aktaran Göktaş, bugüne kadar 549 bin annenin düzenli olarak bundan faydalandığını ve 923 bin 64 anneye doğum yardımı yapıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyadan korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle gelişimlerinin desteklendiğine işaret etti.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek Çocuk Bienali'nin dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığına değinen Göktaş, bienalde farklı ülkelerden yazarların yer alacağını, çocukların keşif ve yaratıcılık becerilerini geliştirecek atölyelerin düzenleneceğini aktararak, "15 Haziran'a kadar sürekli olarak Rami Kütüphanesi'nde bulunacak. Biz hem bir yandan aileyi güçlendirirken diğer yandan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak pek çok çalışmayı da hayata geçiriyoruz." dedi.

