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Giriş Tarihi: 1.6.2022 07:43

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 1 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 1 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleriye gündemde yer edinmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÖTV zammı ile beraber gerek alkollü içeceklerde gerekse sigarada yeni zam beklentisi doğdu. Henüz ÖTV artışı piyasa fiyatlarına yansımazken konuyla ilgili olarak “Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği gibi 2022 yılı içerisinde üç kez zamlanan tütün ürünleri toplamda 8 TL’lik bir artış yaşamıştı. Peki, 1 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL? İşte son durum ve detaylar...

27 Mayıs tarihli Resmi gazete'de yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada ise 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Durum böyleyken şimdi gözler marka marka güncel ve yeni sigara fiyatları için gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 1 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

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SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 1 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
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