27 Mayıs tarihli Resmi gazete'de yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada ise 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Durum böyleyken şimdi gözler marka marka güncel ve yeni sigara fiyatları için gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 1 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, Philip Morris, JTİ grupları sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...