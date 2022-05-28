Sigara fiyatları en çok tütün üreticisi ve kullanıcısının yakından takip ettiği konu oluyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ilk gününden bu yana 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşandı. Buna ek olarak ÖTV zammı sonrası sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Son dönemde gelen zam haberlerinin ardından Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston güncel sigara fiyatları ile araştırma konusu oluyor. Peki 28 Mayıs 2022 ÖTV zammıyla birlikte sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 28 MAYIS 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 28 Mayıs 2022 güncel fiyatları...

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL