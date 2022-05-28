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Giriş Tarihi: 28.5.2022 14:11 Son Güncelleme: 28.5.2022 14:12

Sigara zammı son durum marka marka fiyat listesi! 28 Mayıs 2022 Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı son durum marka marka fiyat listesi! 28 Mayıs 2022 Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV zammı sonrası sigara zammı konusu milyonların gündemine yerleşiyor. Ocak, Mart ve Mayıs aylarında peş peşe gelen zam sonrası güncel sigara fiyatları belli olmuştu. Son olarak Özel Tüketim Vergisi ÖTV'nin sigara fiyatları üzerinde etkisinin olup olmadığını merak edenler 28 Mayıs 2022 ÖTV zammıyla birlikte sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent sigara fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları 28 Mayıs 2022

Sigara fiyatları en çok tütün üreticisi ve kullanıcısının yakından takip ettiği konu oluyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ilk gününden bu yana 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşandı. Buna ek olarak ÖTV zammı sonrası sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Son dönemde gelen zam haberlerinin ardından Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston güncel sigara fiyatları ile araştırma konusu oluyor. Peki 28 Mayıs 2022 ÖTV zammıyla birlikte sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 28 MAYIS 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 28 Mayıs 2022 güncel fiyatları...

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

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Sigara zammı son durum marka marka fiyat listesi! 28 Mayıs 2022 Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
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