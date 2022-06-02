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Giriş Tarihi: 2.6.2022 06:42 Son Güncelleme: 2.6.2022 06:46

Sigaraya zam geldi mi güncel sigara fiyatları listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigaraya zam geldi mi güncel sigara fiyatları listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri birçok vatandaş tarafından aratılıyor. Alkol ve sigarada ÖTV zammı arttırıldıktan sonra fiyatlarda güncelleme beklentisi oluştu. Vatandaşlar da “sigaraya zam geldi mi, bugün sigara fiyatları ne kadar” sorularını yöneltiyor. 2022 yılbaşından beri 8 TL’ye yakın gelen zamlar sonucu vatandaşta yeni sigara zammı beklentisi oluştu. Bununla birlikte BAT, Philip Morris ve JTI markaları da fiyat güncellemesine gidiyor. ÖTV arttırılışı sonrası bekleyiş sürüyor. İşte güncel sigara fiyatları 2 Haziran 2022

27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada ise 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Böylece sigaraya zam mı geldi sorusu da yöneltilmeye başlandı. Gözler güncel sigara fiyatlarına gidiyor. Vatandaşlar sigaraya zam geldi mi, sigara ne kadar oldu sorusunu yöneltmeyi eksik etmiyor. İşte güncel 2 Haziran 2022 sigara fiyatları!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

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Sigaraya zam geldi mi güncel sigara fiyatları listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
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