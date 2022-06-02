Sigaraya zam geldi mi güncel sigara fiyatları listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada ise 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Böylece sigaraya zam mı geldi sorusu da yöneltilmeye başlandı. Gözler güncel sigara fiyatlarına gidiyor. Vatandaşlar sigaraya zam geldi mi, sigara ne kadar oldu sorusunu yöneltmeyi eksik etmiyor. İşte güncel 2 Haziran 2022 sigara fiyatları!