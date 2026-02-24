Sigorta afet sonrası değil afet öncesi yapılmalı

6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin yakın tarihindeki en ağır afetlerden biri olduğunu vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bu felaketin yalnızca şehirleri değil, ekonomiyi, üretimi ve toplumsal güven duygusunu da derinden etkilediğini ifade etti. Yaşar, yaşanan sürecin sadece yapı güvenliğinin değil, finansal dayanıklılığın da en az beton kadar hayati olduğunu gösterdiğini belirtti. Afetler sonrasında hayatı yeniden başlatan unsurun yalnızca fiziki yeniden inşa olmadığını kaydeden Yaşar, işletmelerin ayakta kalabilmesi, hane halkının kayıplarını telafi edebilmesi ve ekonomik düzenin kesintisiz sürdürülebilmesinin belirleyici olduğunu söyledi. Bu süreci mümkün kılan temel mekanizmanın ise sigorta olduğuna işaret etti. Depremlerin toplam ekonomik etkisinin yaklaşık 103 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Ahmet Yaşar, sigorta sektörü olarak DASK ve şirketlerle birlikte yaklaşık 5 milyar dolarlık tazminat ödemesi yapıldığını ifade etti. Bu tablonun iki önemli gerçeği ortaya koyduğunu söyleyen Yaşar, sigorta sisteminin afet sonrası en hızlı nakit akışını sağlayarak vatandaşın ve işletmelerin toparlanmasında kritik rol oynadığını dile getirdi. Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ikinci ve daha önemli gerçeğin ise ekonomik kaybın büyük kısmının hâlâ sigorta koruması dışında kalması, yani korunma açığı olduğunu vurguladı. Açık bir ifadeyle Türkiye'deki en büyük afet riskinin deprem değil, sigortasızlık olduğunu söyledi.

STRATEJİK GÜVENCE

Depremlerle birlikte sigortanın gerçek işlevinin çok daha net anlaşıldığını belirten Yaşar, sigortanın üretimin devamını sağladığını, işletmelerin kapanmasını önlediğini, istihdamı koruduğunu, kamunun üzerindeki mali yükü azalttığını ve toparlanma süresini kısalttığını ifade etti. Sigortanın yalnızca hasar ödeyen bir sistem olmadığını kaydeden Yaşar, ekonomik sürekliliğin altyapısını oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle sigortanın bir gider kalemi olarak değil, bir güvenlik mekanizması olarak görülmesi gerektiğini söyledi. 6 Şubat sonrasında sigorta sektörünün güçlü reasürans korumaları ve kesintisiz operasyon kabiliyeti sayesinde büyük bir stres testinden başarıyla geçtiğini dile getiren Yaşar, hasarların hızla tespit edildiğini, ödemelerin gecikmeden yapıldığını ve operasyonların kesintiye uğramadığını ifade etti. Yaşar, sigorta sisteminin Türkiye ekonomisi için stratejik bir güvence olduğunu söyledi.