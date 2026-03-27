Sigorta ekonominin dayanıklılık kalkanı

Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği'nde (TSB) başkanlık süreci yaklaşırken, Birlik Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar adaylığını kamuoyu ile paylaştı.35 yılı aşkın meslek hayatı boyunca sigorta sektörünün gelişimi ve kurumsal kapasitesinin güçlenmesi için çalıştığını belirten Yaşar, Türkiye sigorta sektörünün son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini ifade etti.Sigorta sektörünün yalnızca finansal sistemin bir parçası olmadığını belirten Yaşar, sektörün aynı zamanda ekonominin dayanıklılığını güçlendiren stratejik bir güven mekanizması olduğunu söyledi. Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün güçlü sermaye yapısı, artan fon büyüklüğü, gelişmiş teknik kapasitesi ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye ekonomisinin önemli bir yapı taşı haline geldiğini belirtti. Yaşar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Sigorta sektörü yalnızca riskleri yöneten bir alan değil, aynı zamanda ekonominin dayanıklılığını güçlendiren stratejik bir güven mekanizmasıdır. Güçlü ekonomi güçlü bir sigorta sektörü ile mümkündür."

SAHAYA DAHA YAKIN BİR BİRLİK

TSB Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Yaşar, önümüzdeki dönemde sektörün gelişimine katkı sağlayacak başlıkların başında güçlü koordinasyon ve sahaya daha yakın bir birlik yapısının geldiğini söyledi. Sektör otoritesi SEDDK başta olmak üzere kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla güçlü, güvene dayalı bir koordinasyonun önemine dikkat çeken Yaşar, Türkiye Sigorta Birliği'nin sahaya daha yakın, sorunlara hızlı ve akılcı çözümler üreten bir yapıya kavuşmasının önemli olduğunu ifade etti.Sigorta sektöründe sürdürülebilir büyümenin veri temelli karar kültürü ile mümkün olduğunu vurgulayan Yaşar, teknik disiplinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarının sektörün geleceği açısından kritik olduğunu belirten Yaşar, şeffaf ve güçlü bir sigorta ekosistemi oluşturmanın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.Türkiye Sigorta Birliği'nin 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Genel Kurulu'nda yeni yönetimin belirleneceği bildirildi.