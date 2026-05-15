Sigortada büyüme yüzde 35’e dayandı

Türkiye Sigorta, Marmara Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığı 'Pensura 2026: Dezenflasyon Sürecinde Jeopolitik Risk Analizi ve Sektörel Dayanıklılık' raporunu yayımladı. Rapora göre sigorta sektörü, dezenflasyon sürecinin etkisiyle 2026 yılında büyüme odağını hacimden teknik kârlılığa ve operasyonel verimliliğe kaydırmaya hazırlanıyor. Projeksiyonlara göre toplam prim üretiminin 1.6-1.7 trilyon TL bandına ulaşması beklenirken, nominal büyümenin yüzde 30-35 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Reel büyümenin ise yüzde 5-10 aralığında korunacağı tahmin ediliyor. Özellikle trafik sigortası dışındaki branşlarda hasar/prim oranlarında yapısal toparlanma dikkat çekiyor. Hayat ve bireysel emeklilik tarafında da büyüme ivmesi sürüyor. 2026'da brüt prim üretiminin 233-251 milyar TL'ye, dönem net kârının 66-77 milyar TL'ye ulaşması beklenirken, artan katılım oranları ve devlet katkısının sektörün aktif büyüklüğünü 3 trilyon TL sınırına taşıması öngörülüyor. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, 2026'nın sektör açısından kritik bir eşik yılı olacağını belirterek, sektörün "nominal büyümenin enflasyonla taşındığı dönemden", kaliteli büyüme, teknik yeterlilik, risk bazlı fiyatlama doğruluğu ve müşteri kalıcılığı eksenine geçtiğini ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!