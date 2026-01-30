Sigortada fiyat değişmeyecek

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025 yılı finansal performansını değerlendirdi ve özellikle sağlık, kasko ve konut branşlarında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydedildiğini açıkladı. Ölçeği büyüterek maliyetleri aşağı çekmeyi başardıklarını belirten Çakmak, bu nedenle 2026'nın ilk çeyreğinde fiyatları 2025 seviyesinde tutma sözü verdiklerini söyledi.2026'da sigortaya erişimi artırma politikasının devam edeceğini belirten Çakmak, "Fiyat artırarak büyümekten yana değiliz. Ulaşılabilir olmak zorundayız; dengeyi koruyarak değer büyümesi üreteceğiz. Örneğin sağlıkta farklı seçeneklerle bütçelere uygun bir yapı kuruyoruz. Üst segment ile alt segment arasında yüzde 10–15 bandında fiyat farkı var. Örnek fiyatlama söyleyeyim. Piyasada 27.000 TL bandı konuşulurken, aylık taksit 1.200 TL ile yıllık 14.000 TL seviyelerine inebilen ürün kurgusu gerçekleştirdik. Amaç, sigortayı tabana yaymak; fiyatla büyümek değil, değer büyümesi üretmek" diye konuştu.Sağlık sigortasında 1 milyon barajını aştıklarını da belirten Çakmak, 350 bin yeni sağlık müşterisinin sadece yüzde 15'inin sektördeki diğer firmalardan geldiğini belirtti. Çakmak, 2025'te sağlık sigortası branşında yüzde 115 bandında büyüme sağlayarak yüzde 10 pazar payına ulaştıklarını vurguladı. Bu performansla firma, sağlık branşında ilk üçe girerken kurulduğundaki altıncılıktan da üç basamak sıçramış oldu. Araç sigortasında 2025 yılında 1.5 milyonun üzerinde poliçe düzenleyen Türkiye Sigorta, 30 milyar TL'yi aşan prim üretimine ulaştı.TürkiyeHayat Emeklilik'in fon yapısı hakkında da konuşan Çakmak, "Yılsonu itibarıyla yaklaşık 11.5 milyar dolar değerinde fon büyüklüğüne ulaştık. 2025'te sektörün ortalama fon getirisi yüzde 58 iken, ortalama yüzde 65 getiri sunduk. Yatırım çeşitliliğinde de önemli yol kat ettik. Altından hisseye, kira sertifikalarından tarım ve gıda emeklilik yatırım fonlarına kadar yenilikçi temalarla zenginleştiriyoruz" dedi.Art arda sekiz çeyrekte teknik kâr elde ettiklerini ve kârın yüzde 49'unun teknik kârdan oluştuğunu belirten Taha Çakmak, şirketin kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık dönemde toplam 465 milyon dolar seviyesinde temettü ödemesi yapıldığını hatırlattı. Çakmak, "Kuruluşta 900 milyon dolarlık yatırımla kurulan bir şirketiz. Önümüzdeki üç yıl içinde yani 8 yıllık dönemde yapılan toplam yatırımın tamamen geri kazanılmış olacak. Üzerine de bugün itibarıyla yaklaşık 5.8 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan iki şirketiniz olacak" dedi.Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025'te yüzde 59 büyümeyle 35 milyar TL rekor kârlılığa imza attı. Bu rakam orta üstü ligdeki bir bankanın kâr rakamının da üzerinde. Böylece bir önceki yılın net kârı olan 22 milyar TL'yi aşarak, kendi rekorunu bir kez daha kırdı. Beş yılda kârlılık 13 kat artmış oldu. Bireysel emeklilik tarafında Türkiye Hayat Emeklilik'in katılımcı sayısı 5 milyona yaklaşırken, şirketin BES pazar payı yüzde 20 bandına ulaştı. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil edildiğinde toplam katılımcı sayısının 7 milyon sınırını aştı. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise 350 milyar TL'ye yaklaştı.Türkiye Hayat Emeklilik teknik kârında yüzde 79 oranında artışla 13.6 milyar TL'ye, özsermaye büyüklüğünde yüzde 73 oranında artışla 31.9 milyar TL'ye ulaştı. Her iki şirkette de birleşik rasyo, son iki yıldır yüzde 100'ün altında seyretmeye devam ederken; öz kaynak kârlılığı Türkiye Sigorta'da yüzde 48, Türkiye Hayat Emeklilik'te ise yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.