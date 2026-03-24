Sigortada kârlılık 168 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanan 2025 yılı Aralık dönemi verilerine göre sigorta sektörünün net dönrem kârı yüzde 63 artarak 168 milyar TL'ye yükseldi. Reel artış ise yüzde 25 olarak hesaplandı. Aynı dönemde teknik kâr yüzde 86 artışla 192.5 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 3.8 trilyon TL'ye, özsermayesi ise 435 milyar TL'ye çıktı. Toplam sermaye büyüklüğü 10.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı itibarıyla brüt yazılan primler yüzde 46 artarak 1.2 trilyon TL'ye ulaştı. Enflasyondan arındırılmış reel artış yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Hayat dışı branşlarda yılın son çeyreğinde prim üretimi en yüksek seviyesine çıktı. Toplam prim üretiminin yüzde 68'i ilk 10 şirket tarafından gerçekleştirildi. Sektörde teknik kâr 192.5 milyar TL'ye ulaştı. Hayat dışı branşlarda teknik kâr yüzde 84 artışla 154.7 milyar TL olurken, hayat branşında yüzde 103 artışla 37 milyar TL seviyesine çıktı. Emeklilik branşında ise teknik kâr yüzde 44 azalarak yaklaşık 800 milyon TL olarak kaydedildi. Hayat dışı sektörde sermaye yeterlilik oranı 2022 yılında yüzde 106 seviyesindeyken 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 174'e çıktı. Özsermaye kârlılığı hayat dışı sektörde yüzde 42, hayat ve emeklilik sektöründe yüzde 66 olarak gerçekleşti. Aktif kârlılığı ise hayat dışı branşlarda yüzde 10, hayat ve emeklilik tarafında yüzde 16 seviyesinde hesaplandı.

HASAR VE BİLEŞİK ORANLAR YÜKSEK

Hayat dışı sektörde net hasar prim oranı yüzde 80, net bileşik oran yüzde 108 oldu. Trafik branşında ise net hasar prim oranı yüzde 138, net bileşik oran yüzde 156 olarak gerçekleşti. Rezerv oranında düşüş gözlenirken, ilk 10 şirket ile diğer şirketler arasındaki fark yaklaşık 30 baz puan seviyesinde kaldı. 2025 yılının son çeyreği itibarıyla trafik branşı hariç sigortacılık kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 arttı. Trafik branşı dahil edildiğinde artış yüzde 151'e ulaştı. Kasko ve ihtiyari mali mesuliyet branşlarında sigortacılık kârı yılbaşından bu yana yüzde 87 artış gösterdi. Sağlık branşında ise artış oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

BES'TE FON BÜYÜKLÜĞÜ YÜKSELDİ

Bireysel emeklilik sisteminde fon büyüklüğü yüzde 76 artarak 2 trilyon 163 milyar TL'ye ulaştı. Bir önceki yıl aynı dönemde fon büyüklüğü 1 trilyon 227 milyar TL seviyesindeydi. Buna karşılık emeklilik teknik kârı yüzde 44 geriledi. Teknik bölüm dengesi ile fon büyüklüğü oranı binde 1.1'den binde 0.4'e düştü. Fon İşletim Gideri gelirlerinin teknik gelirler içindeki payı ise yüzde 77'den yüzde 68'e geriledi.



Sektörün finansal yapısı büyümeye devam etti

SEKTÖRÜN aktif büyüklüğü 3.8 trilyon TL'ye ulaşırken, özsermaye 435 milyar TL seviyesine çıktı. Büyüme oranları yüzde 64 ile yüzde 68 bandında gerçekleşti. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde sigorta sektörünün güçlü sermaye yapısını koruyarak büyümesini sürdürdüğünü belirtti.



Fon büyüklüğü 2 trilyon TL'nin üzerine çıktı

GÜLEN, "2025 yılı itibarıyla sigorta sektörümüz hem prim üretiminde hem de finansal büyüklüklerinde güçlü bir büyüme performansı sergilemiştir. Özellikle hayat dışı branşlarda prim üretiminin son çeyrekte yılın en yüksek seviyelerine ulaşması sektörün dinamizmini göstermektedir. Bununla birlikte teknik dengenin sürdürülebilirliği açısından risk yönetimi, maliyet disiplini ve teknik kârlılığın güçlendirilmesi önümüzdeki dönemde de sektörümüz için önemli başlıklar olmaya devam edecektir" dedi. Bireysel emeklilik tarafında fon büyüklüğünün 2 trilyon TL'nin üzerine çıkmasının sistemin tasarruf yapısı içindeki rolünü artırdığı belirtilirken, önümüzdeki dönemde büyümeyi destekleyen uygulamaların devam etmesi bekleniyor.