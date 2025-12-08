Sigortasız işçiye devlet güvencesi

Türkiye'de sigortasız çalışırken iş kazası geçiren işçilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kaza günü itibarıyla re'sen sigortalı yapılması, sosyal devletin en güçlü koruma mekanizmaları arasında öne çıkıyor. Kamuoyunda zaman zaman tartışmalara konu olan uygulama, uzmanlara göre "işçi ve ailesini koruyan" bir güvence sistemi niteliği taşıyor. Bazı çevrelerde "işçinin sadece bir gün sigortalı gösterildiği" yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan yetkililer, re'sen tescilin yalnızca hakların başlatılması için yapılan ilk teknik işlem olduğuna dikkat çekiyor. SGK'nın yürüttüğü incelemeler tamamlandığında, işçinin kazadan önceki tüm çalışma günleri geriye dönük olarak sisteme işleniyor ve haklar eksiksiz şekilde tanımlanıyor. Sigortasız işçilerin geçirdiği kazalarda SGK denetmenleri ve müfettişleri ayrıntılı bir araştırma yürütüyor. İşçinin ne zamandan beri çalıştığı, aldığı ücret, kazanın oluş şekli ve sorumlular; tanık ifadeleri, işyeri kayıtları ve kamera görüntüleri ışığında tek tek tespit ediliyor.

AİLEYE ÇİFTE GÜVENCE

İş kazasının ölümle sonuçlanması durumunda ise SGK, hak sahiplerine ölüm geliri ve gerekli şartlar oluşmuşsa ölüm aylığı bağlıyor. Gelir ve aylığa aynı anda hak kazanıldığında yüksek olan ödemenin tamamı, düşük olanın ise yarısı aileye ödeniyor. Ayrıca cenaze ödeneği de devlet tarafından karşılanıyor.