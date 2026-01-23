Şili kaynaklı arz endişeleri bakır fiyatlarını yukarı taşıdı

Capstone Copper'ın Şili'deki Mantoverde madeninde yaşanan grev, arz tarafına yönelik endişeleri artırarak bakır fiyatlarını yukarı taşıdı. Buna ek olarak ABD dolarındaki zayıflama da metal piyasalarındaki yükselişi destekleyen bir unsur oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,32 artarak 101.020 yuana (14.507,49 dolar) yükselirken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 1,01 değer kazanarak ton başına 12.884,50 dolardan işlem gördü.

Öte yandan Freeport-McMoRan, Grasberg madeninde üretimin yüzde 85'inin yılın ikinci yarısına kadar yeniden devreye alınacağını açıkladı. ABD dolar endeksinin son altı haftanın en sert günlük düşüşünü kaydetmesi ise genel olarak metal fiyatlarına destek sağladı.

KALAY VE NİKEL ÖNE ÇIKTI

Kalay ve nikel, hem Londra hem de Şanghay piyasalarında en güçlü yükselişleri gösteren metaller oldu. Şanghay'da kalay yüzde 4,22 artışla 427.180 yuana, nikel ise yüzde 3,17 yükselerek 146.840 yuana ulaştı.

LME tarafında ise kalay yüzde 3,50 artışla 53.695 dolara, nikel yüzde 2,86 yükselişle 18.510 dolara çıktı. Şanghay'da alüminyum yüzde 0,85 ve çinko yüzde 0,92 değer kazanırken, kurşun yüzde 0,15 geriledi. LME'de ise alüminyum yüzde 0,21, çinko yüzde 0,73 artış gösterirken, kurşun günü yüzde 0,25 yükselişle tamamladı.