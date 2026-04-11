Şimşek: Kırılganlığı yönetilebilir görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin makro ekonomik şoklara olan dayanıklılığının yüksek olduğunu belirterek "Kırılganlığı yönetilebilir görüyoruz. Biz bu şoku en az zararla atlatabileceğiz. Ülkemizi yeniden güçlü bir şekilde konumlandırabileceğiz. Piyasa tepkisine bakacak olursak Türkiye'nin olumlu yönde farklılaştığını gösterebiliriz. Borsa İstanbul gelişmekte olan ülkeler endeksine göre daha iyi bir performans gösterdi" dedi.

GAZDA BAĞIMLILIĞIMIZ AZ

Sakarya'da düzenlenen 'Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın büyük bir şok olduğunu, geçmişe oranla bugünkü savaşın enerji piyasalarına etkisinin çok büyük olduğunu söyledi. Bakan Şimşek Türkiye'nin makro ekonomik şoklara olan dayanıklılığının daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bizim Orta Doğu'ya özellikle Hürmüz Boğazı'nı kullanan tedarikçilere olan enerjide bağımlılığımız nerdeyse yok denecek kadar az. Doğalgaz İran'dan bir miktar ithalatımız var ama o boru hatlarıyla olduğu için etkilenmedi. Petrolde neredeyse bağımlılığımız yok. Bu önemli çünkü eğer bu savaş uzarsa birçok ülkede enerji arz güvenliği sorunu yaşanacağı için bu sadece doğalgaz, petrol değil bütün türevlerini de etkiliyor. Türkiye'nin burada avantajı olur" diye konuştu.

PAHALILIKLA MÜCADELE

Orta Vadeli Program'a göre enflasyonun yaklaşık 3 puan daha yüksek seyredebileceğini, cari açığı yüzde 1.5'in altında öngördüklerini ancak şimdi yaklaşık 1 puan kadar yükselebileceğini belirten Bakan Mehmet Şimşek, "Bunu da yönetilebilir görüyoruz. Büyümeyi yüzde 4 civarı öngörüyorduk, şimdi belki yarım puan daha düşük olabilir. Bütün bu etkiler yönetilebilir. Enflasyon yüzde 65'lerden yüzde 30 civarına kadar düştü. Piyasa enflasyonu yüzde 25 civarında görüyor" değerlendirmesinde bulundu.