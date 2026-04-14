Haberler Ekonomi Haberleri Şimşek, New York’ta temaslarda bulunacak
Giriş Tarihi: 14.04.2026

Şimşek, New York’ta temaslarda bulunacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarına New York'tan başladı. Burada yoğun programı bulunan Şimşek, Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi işbirliğinde organize edilen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak. Şimşek, ayrıca Citigroup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser ile ikili görüşme yapacak. JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında organize edilen toplantıda reel sektör temsilcileriyle de buluşacak Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek ve önde gelen küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.

